В платье с прозрачной юбкой и россыпью страз: Приянка Чопра на светском мероприятии с мужем

Уроженка Индии - актриса и модель Приянка Чопра - вернулась на родину, чтобы посетить торжественное открытие Культурного центра Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи.

На мероприятие звезда пришла со своим мужем Ником Джонасом, а наряд выбрала такой, что у всех перехватило дух. На Приянке было платье от бренда Elie Saab из кутюрной коллекции осень-зима 2022.

Платье имело корсетный верх без бретелек, полностью усыпанный сверкающими стразами, а декольте платья было выполнено в форме сердца. Юбка платья была полностью прозрачной, немного украшенной стразами и со шлейфом. Дополняла наряд накидка с аппликацией в виде шелковых лепестков в нежно-кремовом оттенке вдоль плеч и воротника. Волосы Чопра собрала в высокую прическу, сделала нежный макияж, а также завершила свой вечерний лук драгоценностями и босоножками на высоких каблуках.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

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