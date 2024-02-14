В платье с прозрачной юбкой и знаками Зодиака: Дженнифер Лопес блистала на презентации своего фильма

Артистка выглядела сногсшибательно в наряде с астрологическими мотивами.
54-летняя Дженнифер Лопес была вчера, 13 февраля, звездой вечера, поскольку в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась презентация ее музыкального фильма This Is Me... Now: A Love Story ("Это я… сейчас: История любви").
Ее фильм - это музыкальное и визуальное переосмысление жизненных событий артистки, которые вдохновили ее на выход грядущего альбома This Is Me…Now, который станет продолжением ее альбома 2002 года This Is Me…Then.
На презентации Лопес появилась уже традиционно со своим мужем Беном Аффлеком. Пара позировала перед камерами обнявшись и улыбаясь друг другу.
Надела Дженнифер на это грандиозное мероприятие роскошное платье-бюстье из кутюрной коллекции осень-зима 2022 Модного дома Zuhair Murad. Оно характерно тем, что являло собой бархатное боди с декольте-сердцем и глубоким декольте. Также у наряда была полупрозрачная длинная юбка со шлейфом, которую украшала аппликация стразами, пайетками и камнями в виде знаков Зодиака и звезд.
Дополняли лук актрисы туфли на платформе, черный клатч, элегантная укладка локонами, украшения с бриллиантами, а также необычный макияж выполненный блестящими тенями и черным каялом.
Не обошлось на мероприятии и без романтики, ведь Дженнифер и Бен, выходя из автомобиля и направляясь на презентацию, поцеловались на публике, и этот момент попал на фото.
Напомним, в фильме артистка появится в платье с фирменными сердцами от украинского дизайнера Ивана Фролова. Ранее клип на песню Cant Get Enough презентовали на YouTube.
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