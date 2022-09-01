В платье с прозрачной юбкой: роскошная Джоди Тернер-Смит посетила открытие Венецианского кинофестиваля

Актриса нашумевшего сериала "Анна Болейн" стала одной из гостий мероприятия и прошла по красной дорожке.

35-летняя Джоди Тернер-Смит появилась в день открытия Венецианского кинофестиваля на премьере фильма "Белый шум", в котором сама же и сыграла. Для красной дорожки звезда выбрала оригинальное платье от итальянского бренда Gucci.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Платье актрисы имело глубокие V-образное декольте, баску и длинную полупрозрачную юбку. Также оно было декорировано серебристыми стразами, а подол украшала красная бархатная ткань с плиссировкой.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Дополнили образ атласные высокие перчатки зеленого оттенка, ботфорты со шнуровкой и роскошные украшения с бриллиантами и изумрудами.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Ранее на фотоколл Джоди вышла не в менее эффектном платье - розовом нежном сарафане в бельевом стиле от Gucci. Образ она дополнила белыми ботфортами со шнуровкой, перчатками голубого цвета и крупными украшениями. Особо интересно в луке смотрелись очки со стразами в ретро-стиле.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлом году во время Каннского кинофестиваля с Джоди случилась неприятность - неизвестные вломились в ее номер в отеле Marriott и украли драгоценности, среди которых было и обручальное кольцо ее матери.

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