В платье с прозрачной юбкой: Шакира продемонстрировала ноги на музыкальной премии

В Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемонию вручения музыкальных наград "Грэмми" - одной из главных премий в мире. Среди гостей мероприятия была колумбийская певица Шакира.

Шакира / Фото: Associated Press

48-летняя артистка вышла на красную дорожку церемонии в эффектном черно-оранжевом платье от бренда Etro креативного дизайна. дело в том, что верхняя его часть представляла из себя боди оранжевого цвета, а вот юбка была полностью прозрачной, кружевной и расшитой бисером с пайетками. Эффектная юбка полность открывала ноги Шакиры.

Образ певицы дополняли босоножки на высоких каблуках, украшения от Pomellato, макияж и прическа с объемными кудряшками.

Шакира / Фото: Associated Press

Однако это не все наряды певицы, ведь также она вышла на сцену в эффектном луке с бахромой и стразами, а также станцевала в костюме с топом и обтягивающими штанами.

Шакира / Фото: Associated Press

Шакира / Фото: Associated Press

Шакира / Фото: Associated Press

На церемонии Шакира получила награду в категории "Лучший латиноамериканский поп-альбом", а вручила на сцене ей статуэтку еще одна звезда Дженнифер Лопес, с которой та в 2020 году выступала на Супербоуле.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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