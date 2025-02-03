В платье с прозрачной юбкой: Шакира продемонстрировала ноги на музыкальной премии

Гламурная светская церемония прошла в Калифорнии и запомнилась яркими выступлениями и нарядами звезд.
В Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемонию вручения музыкальных наград "Грэмми" - одной из главных премий в мире. Среди гостей мероприятия была колумбийская певица Шакира.
48-летняя артистка вышла на красную дорожку церемонии в эффектном черно-оранжевом платье от бренда Etro креативного дизайна. дело в том, что верхняя его часть представляла из себя боди оранжевого цвета, а вот юбка была полностью прозрачной, кружевной и расшитой бисером с пайетками. Эффектная юбка полность открывала ноги Шакиры.
Образ певицы дополняли босоножки на высоких каблуках, украшения от Pomellato, макияж и прическа с объемными кудряшками.
Однако это не все наряды певицы, ведь также она вышла на сцену в эффектном луке с бахромой и стразами, а также станцевала в костюме с топом и обтягивающими штанами.
На церемонии Шакира получила награду в категории "Лучший латиноамериканский поп-альбом", а вручила на сцене ей статуэтку еще одна звезда Дженнифер Лопес, с которой та в 2020 году выступала на Супербоуле.
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