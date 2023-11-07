В платье с прозрачным декольте: Эшли Грэм посетила престижную модную премию в Нью-Йорке

Известная модель plus-size выбрала закрытое платье с драпировкой и красиво в нем позировала, развевая юбкой перед фотографами.

Модель Эшли Грэм выглядела очаровательно в черном платьев с белым принтом, которое надела на церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, что состоялась в Нью-Йорке.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Ее платье также имело длинные рукава с драпировкой и прозрачное декольте. Верх платья Єшли выполнен в виде корсета и имел форму сердца. На талии наряд также украшала драпировка.

Дополнила образ 36-летняя модель прической с распущенными волосами, серьгами-люстрами и макияжем.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Среди гостей церемонии также появились: Ким Кардашьян в готическом платье с крестами от бренда Chrome Hearts и актриса Ванесса Хадженс в платье с пышной юбкой и разрезом от модельера Веры Вонг.

Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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