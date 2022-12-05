В платье с прозрачным декольте: Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку в Лондоне

52-летняя манекенщица произвела фурор на мероприятии, облачившись в платье-комбинацию из коллекции Valentino Haute Couture Осень/Зима 2022.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Свой гламурный образ Наоми завершила бриллиантовым колье и серьгами из коллекции "Подснежник» от Garrard с кольцом "Роза Тюдоров".

Платье с V-образным вырезом украшено соблазнительными кружевными вставками, сквозь которые просвечивалась грудь модели, а также дополнено длинной прозрачной юбкой. Кэмпбелл подобрала к наряду атласные туфли на каблуках и черный клатч с серебристым декором. Также образ знаменитость дополнила несколькими драгоценными браслетами, а также браслетами из черных, песочных и бирюзовых камней. Сделала красивую прическу и вечерний макияж.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Вечер посетили и другие звезды – Ева Лонгория с подругой Викторией Бекхэм и Зои Салдана. Все вместе они сфотографировали с главным редактором глянца Эдвардом Эннинфулом.

Зои Салдана, Наоми Кэмпбелл, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, Виктория Бекхэм и Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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