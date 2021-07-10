В платье с прозрачным декольте: скандальная французская актриса прошлась по красной дорожке в Каннах

В платье с прозрачным декольте: скандальная французская актриса прошлась по красной дорожке в Каннах

На кинофестивале она посмотрит премьеру фильма Peaceful с Катрин Денев в главной роли.

66-летняя французская актриса Изабель Аджани стала гостьей Каннского кинофестиваля и вышла к фотографам на красную дорожку. Звезда выбрала для мероприятия эффектное черное платье с прозрачными рукавами и внушительным декольте, чрез которое просвечивалось ее белье.

Изабель Аджани / Associated Press

Свой образ звезда дополнила украшением на шее, черными лодочками, солнцезащитными очками и элегантной укладкой. На лице у Изабель был вечерний макияж.

Изабель Аджани / Associated Press

Актриса славится скандалами и один с ней случился как раз в Каннах. В 1983 году звезда отказалась появляться на фотосессиях для Каннского кинофестиваля бесплатно и заявила, что будет сниматься только с теми фотографами, которые заключат с ней контракт на фотосьемку. Появляясь на публике, актриса прикрывала лицо сумкой и надевала очки.

Getty Images

Такое поведение обидело фотожурналистов и они решили объявить молодой звезде бойкот. Когда Изабель прибыла на Каннский фестиваль и поднималась по ступенькам - все фотографы демонстративно положили свои камеры на пол и повернулись к девушке спиной.

Getty Images

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