В платье с прозрачным корсетом: 61-летняя Ванесса Уильямс на премьере мюзикла "Дьявол носит Prada"

Мюзикл поставили спустя 18 лет после выхода фильма, на котором он основан.

61-летняя Ванесса Уильямс произвела фурор на красной дорожке в Лондоне. Актриса посетила вечеринку, посвященную мировой премьере мюзикла "Дьявол носит Prada". В этой постановке Ванесса сыграла главную роль - редактора Миранду Пристли.

На красную дорожку актриса вышла в длинном черном платье на одно плечо и с рукавом-кейпом, который был очень длинным. Также у наряда был прозрачный корсет, а декольте и юбка украшены складками.

Образ Ванесса дополнила серебристым клатчем со стразами, серьгами-кольцами, высокой прической и яркий вечерним макияжем.

Ванесса Уильямс / Фото: Getty Images

Напомним, что летом этого года артистка всех удивила, поскольку отыскала в шкафу архивное платье от бренда Carmen Marc Valvo на тонких бретельках и примеряла его. Наряд, которому уже 26 лет, сидел на ее фигуре идеально, как тогда когда она его впервые надела в 1998 году.

Ванесса Уильямс / фото: instagram.com/vanessawilliamsofficial

Читайте также: