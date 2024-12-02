В платье с прозрачным корсетом: 61-летняя Ванесса Уильямс на премьере мюзикла "Дьявол носит Prada"

Мюзикл поставили спустя 18 лет после выхода фильма, на котором он основан.
61-летняя Ванесса Уильямс произвела фурор на красной дорожке в Лондоне. Актриса посетила вечеринку, посвященную мировой премьере мюзикла "Дьявол носит Prada". В этой постановке Ванесса сыграла главную роль - редактора Миранду Пристли.
На красную дорожку актриса вышла в длинном черном платье на одно плечо и с рукавом-кейпом, который был очень длинным. Также у наряда был прозрачный корсет, а декольте и юбка украшены складками.
Образ Ванесса дополнила серебристым клатчем со стразами, серьгами-кольцами, высокой прической и яркий вечерним макияжем.
Напомним, что летом этого года артистка всех удивила, поскольку отыскала в шкафу архивное платье от бренда Carmen Marc Valvo на тонких бретельках и примеряла его. Наряд, которому уже 26 лет, сидел на ее фигуре идеально, как тогда когда она его впервые надела в 1998 году.
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