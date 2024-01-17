В платье с прозрачным корсетом и без бюстгальтера: смелый образ звезды сериала "Тед Лассо" на мероприятии

Джуно Темпл выбрала для своего выхода пикантный наряд от Vera Wang.

34-летняя британская актриса Джуно Темпл появилась на церемонии награждения премии Emmy Awards в смелом аутфите.

На ней было элегантное платье от бренда Vera Wang, состоящее из прозрачного корсета со стразами и черной юбки макси с разрезом и баской. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому Джуно сверкала перед присутствующими своей обнаженной грудью.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Аутфит Темпл дополнила черными лакированными туфлями на высокой платформе и каблуках и красным клатчем в форме сердца, инкрустированным стразами.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Актриса уложила волосы в локоны, сделала нежный макияж, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – ажурным драгоценным чокером, а руки – браслетами и кольцами.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Напомним, Кирстен Данст пришла на премию в черном кутюрном платье в красный мелкий горошек из коллекции весна-лето 2023 года бренда Chanel.

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