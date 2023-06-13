В платье с прозрачным верхом и цветочными аппликациями: Дженнифер Лоуренс в элегантном платье посетила премьеру комедии

Актриса выбрала для своего выхода вечерний наряд от Christian Dior.
Дженнифер Лоуренс посетила премьеру фильма "Без обид", в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось на Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне.
Актриса предстала перед фотокамерами в элегантном черном платье с прозрачным верхом от Christian Dior, расшитом цветочными аппликациями с бисером. Талию она подчеркнула тонким лакированным ремешком.
Аутфит Лоуренс дополнила черным бюстгальтером-бандо, оперными черными перчатками и черными замшевыми туфлями.
Джен собрала волосы в хвост, сделала макияж смоки-айс и украсила уши серебряными лаконичными серьгами.
На красной дорожке Лоуренс позировала вместе с коллегой по съемочной площадке Эндрю Бартом Фельдманом и режиссером Джином Ступницки.
Напомним, Дженнифер Лоуренс на Каннском кинофестивале сияла в красном платье от Christian Dior Couture на тонких бретельках и со шлейфом.
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