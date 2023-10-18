В платье с прозрачным верхом и с сигаретой во рту: звездный стилист произвел фурор эпатажным луком

33-летний Кайл Деволь появился на мероприятии в вечернем платье и с ярким макияжем и прической.

Британский модельер и звездный стилист Кайл Деволь посетил церемонию вручения наград Glamour Women of The Year Awards 2023 в Лондоне.

Фотографы запечатлели его по дороге на мероприятие. Кайл произвел фурор своим эпатажным аутфитом.

Он был одет в вечернее черное платье макси с разрезом до бедра и прозрачным верхом. Обут Деволь был в атласные черные босоножки на каблуках. В руке он нес прозрачную сумку-шар с шипами.

Кайл Деволь / Фото: Getty Images

Аутфит модельер дополнил розовыми короткими волосами, макияжем с розовой помадой и пышными ресницами и розовым педикюром. Уши он украсил элегантными серьгами с бриллиантами и браслетом и кольцами из этого же комплекта. Во рту Кайл держал сигарету.

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