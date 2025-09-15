В платье с прозрачным верхом: Кэтрин Зета-Джонс поразила всех эффектным нарядом на церемонии

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». На красную дорожку вышли звезды популярных сериалов, среди которых была актриса Кэтрин Зета-Джонс, сыгравшая в нашумевшем проекте «Уэнздей».

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Звезда выбрала наряд черного цвета от молодого американского бренда Yara Shoemaker. Это было длинное платье-бюстье, которое подчеркивало фигуру Кэтрин, поскольку оно было обтягивающим, а также, имело эффектную изюминку — в верхней части было полупрозрачным, украшено вышивкой и бисером. Юбка же у наряда была полностью рашита черным бисером.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс дополнила вечерний лук макияжем в коричневой гамме, украшениями с бриллиантами и легкой укладкой с локонами.

Во время церемонии она вышла на сцену с коллегой Дженной Ортегой, чтобы вручить награду за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале, которую одержала актриса Кэтрин Ланаса за роль медсестры в сериале «Больница Питт».

Кэтрин Зета-Джонс и Дженна Ортега / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс и Дженна Ортега вручают награду Кэтрин Ланаса / © Associated Press

Кэтрин Ланаса — американская актриса, хореограф и бывшая балерина. Она блистала на церемонии в голубом наряде от Jason Wu и украшениях от Fred Leighton. Для 58-летней актрисы эта «Эмми» стала первой.

Кэтрин Ланаса / © Associated Press