В платье с прозрачным верхом: Моника Беллуччи сыграла Марию Каллас на сцене в Афинах

В платье с прозрачным верхом: Моника Беллуччи сыграла Марию Каллас на сцене в Афинах

56-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи прилетела в Грецию, чтобы сыграть главную роль в театральной постановке режиссера Тома Вольфа "Мария Каллас: письма и воспоминания".

На сцене актриса появилась в элегантном длинном черном платье с прозрачным верхом, которое дополняли прическа и яркий макияж. Беллуччи досталась роль самой Марии Каллас - величайшей оперной певицы 20-го века.

Спектакль основан на письмах оперной дивы и охватывает 30 лет ее жизни. Собрал записи певицы сам режиссер Том Вольф и объединил в книгу, которая и стала основой его спектакля.

Моника Беллуччи / Getty Images

Мария Класс родилась в Нью-Йорке в семье греческих эмигрантов. В возрасте 14 лет начала учиться в Афинской консерватории под руководством испанской певицы Эльвиры де Идальго. Взлету ее карьеры сопутствовала дружба с видным деятелем звукозаписывающей компании EMI Вальтером Легге.

Несмотря на невероятный талант и почитание в обществе, личная жизнь у Марии была не самой счастливой. В Вероне она познакомилась с местным промышленником Джованни Баттистой Менегини и вышла за него замуж. Ради нее Джованни продал свой бизнес, но после знакомства с миллиардером Аристотелем Онасисом она ушла от мужа. С Онасисом они много сорились, и в результате таких бурных отношения Аристотель женился на Жаклин Кеннеди, а Мария узнала об этом из газет. Последние годы жизни провела в Париже и практически не появлялась на публике.

Мария Класс / Getty Images

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