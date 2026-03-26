В платье с прозрачными деталями: Сара Мишель Геллар очаровала публику на презентации фильма

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Сара Мишель Геллар, которая прославилась главной ролью в сериале «Баффи — истребительница вампиров», пришла на презентацию фильма в Париже и вышла на красную дорожку. Она появится в проекте «Игра в прятки 2: Я иду искать» — фильме ужасов с элементами черной комедии, который выйдет в прокат уже в апреле.

Выбрала для своего появления звезда черное платье интересного дизайна, ведь на лифе ее украшали складки ткани и кружево, а также кружево повторялось на корсете. Юбка платья выполнена как тюльпан, имела складки, асимметричный подол и разрез. Этот наряд актрисы был от бренда Temraza Official, а дополнила его актриса украшениями с камнями и классическими черными туфлями на каблуках, от известного обувного бренда Jimmy Choo, который также обожала когда-то принцесса Диана.

Сара Мишель Геллар в Париже / © Getty Images

Днем ранее актриса также предстала перед фотографами на презентации этого фильма, но в Риме. Сара Мишель тогда вышла на красную дорожку в белом платье с прозрачной юбкой от бренда Bec + Bridge.

Сара Мишель Геллар в Риме / © Associated Press