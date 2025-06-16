В платье с прозрачными кружевными вставками: Моника Беллуччи на кинофестивале в Италии

Моника Беллуччи / © Getty Images

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Моника Беллуччи, которую часто называют одной из самых крсивых женщин в мире, посетила 71-й Таорминский кинофестиваль в Италии. На это мероприятии актриса получила премию Premio Speciale Internazionale — специальную международную награду, присуждаемую за вклад в киноиндустрию.

На кинофестивале Моника появилась в образе, который, на все сто процентов ей подходил — черном длинном платье Dolce & Gabbana с кружевными вставками, воплощающем классическую сицилийскую элегантность.

Моника Беллуччи / © Getty Images

У наряда была немного расклешенная на подоле юбка, а также длинные рукава и высокая горловина. Лук актриса дополнила туфлями на каблуках и клатчем от Dolce & Gabbana Marlene. Платье отлично подчеркивало изгибы ее фигуры, но кардинально отличалось от наряда, который она носила ранее — костюма с жакетом и брюками в стиле леди-босс.

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