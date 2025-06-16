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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин

В платье с прозрачными кружевными вставками: Моника Беллуччи на кинофестивале в Италии

Актриса блистала на кинофестивале в наряде, который был воплощающением сицилийской элегантности, а также дерзости и изящества.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи, которую часто называют одной из самых крсивых женщин в мире, посетила 71-й Таорминский кинофестиваль в Италии. На это мероприятии актриса получила премию Premio Speciale Internazionale — специальную международную награду, присуждаемую за вклад в киноиндустрию.

На кинофестивале Моника появилась в образе, который, на все сто процентов ей подходил — черном длинном платье Dolce & Gabbana с кружевными вставками, воплощающем классическую сицилийскую элегантность.

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

У наряда была немного расклешенная на подоле юбка, а также длинные рукава и высокая горловина. Лук актриса дополнила туфлями на каблуках и клатчем от Dolce & Gabbana Marlene. Платье отлично подчеркивало изгибы ее фигуры, но кардинально отличалось от наряда, который она носила ранее — костюма с жакетом и брюками в стиле леди-босс.

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Дата публикации
Количество просмотров
291
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