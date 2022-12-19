В платье с прозрачными рукавами: Адель в элегантном наряде, сшитом на заказ, выступила на концерте

Наряд певицы был очень красивым, а образ - продуманным до мелочей.
Певица Адель выступила на днях в развлекательном комплексе Сизарс-пэлас в Лас-Вегасе. На сцену звезда традиционно вышла в потрясающем вечернем образе, который на этот раз впервые для нее создал бренд Nina Ricci.
Длинное тяжелое бархатное платье имело опущенную линию плеча и подчеркивало талию знаменитости, а вот его рукава были украшены объемным полупрозрачным тюлем в крупный горох.
Аппликация на рукавах была сделана пайетками и кристаллами Swarovski.
Свой потрясающий наряд Адель дополнила макияжем, черным маникюром и прической-пучком. В ушах у нее были красивые круглые серьги. Также на безымянном пальце она продолжает носить кольцо с огромным бриллиантом, которое, предположительно, является помолвочным, но, вручал ли ей это украшение бойфренд Рич Пол, пока неизвестно.
Снимками платья также поделился и бренд. В галерее Instagram Nina Ricci опубликовали эскизы наряда и отметили, что он был создан для певицы эксклюзивно и полностью вручную.
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Дизайн наряда лично разработала Харрис Рид — британо-американский модельер и креативный директор Модного дома.
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