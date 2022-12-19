В платье с прозрачными рукавами и украшением на голове: участница "Холостяка-12" продемонстрировала красивый образ

Саша Погорелова выложила в соцсети фотографии своего лука с церемонии роз.
Участница романтического шоу "Холостяк-12" — 29-летняя директор IТ-компании Александра Погорелова — опубликовала в Instagram фото своего очаровательного образа с церемонии роз.
Саша надела красивое платье с блестящим верхом с V-образным декольте, прозрачными рукавами и белым низом.
Аутфит она дополнила украшением-ободком с камнями. Волнистая укладка и макияж с акцентом на глазах завершили лук Саши.
В посте она поделилась впечатлениями о поездке девушек и холостяка в Карпаты. Александра также призналась, что ей понравилось свидание с Алексом Топольским, несмотря даже на то, что оно было групповым.
"Карпаты это что-то невероятное. Я никогда до этого не была здесь зимой! Горы, воздух, красота природы, у меня дух перехватывает. Наконец все уже расслабились после Дубай, и погрузились в эту романтическую сказку.
А теперь о нашем свидании. Было невероятно круто, это настоящие эмоции, оно было насыщенным и очень разнообразным. Этот сюрприз в конце просто вау. Представьте, когда два месяца ты не видел свою семью. У тебя нет возможности звонить когда ты хочешь, а мы с мамой всегда пишем друг другу доброе утро и удачный день. А здесь ни одного звонка и сообщения через несколько месяцев. И тут когда я увидела семью, я плакала очень сильно, мне кажется, этого даже не показали.
И у Марины, и у Юли очень трогательно было! Вот я могу сказать, что все свои ссоры мы отпустили и рады были такой компании. Спасибо, за такое свидание, хочется пересматривать его снова и снова! Кто видел мои сторис, знают, что у меня были слезы и муравьи по коже", — написала Погорелова.
Саша также призналась, что на церемонии роз ей было сложно.
"Когда ушла Алина, часть меня тоже ушла, потому что мы месяц жили вместе, как мне без нее просыпаться? А как же наши разговоры? А как все? Было очень сложно, я понимаю, что мы не дружить пришли, но все же человек становится для тебя близким", — добавила она.
Напомним, а другая участница проекта – 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая – перед холостяком предстала в образе настоящей Снежной королевы. На Кате было длинное белое платье с вышитыми цветами и камнями, меховая высокая шапка и большие меховые перчатки.
Читайте также:
- "Холостяк-12": стало известно, кто покинул проект
- В асимметричном платье с разрезом и меховой накидкой: волшебный аутфит участницы шоу "Холостяк-12"
- В белом платье, шапке и перчатках: фаворитка "Холостяка-12" в образе Снежной королевы появилась на церемонии роз
- Без бюстгальтера: участница "Холостяка-12" опубликовала откровенный снимок