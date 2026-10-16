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- Шоу-бизнес
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В платье с прозрачными рукавами и высоких сапогах: 79-летняя Гленн Клоуз посетила кинопремьеру
Актриса продемонстрировала элегантный черно-белый образ на красной дорожке в Нью-Йорке.
Гленн Клоуз посетила премьеру фильма «La Bola Negra» в рамках фестиваля NewFest в театре SVA в Нью-Йорке. Перед фотографами она позировала с улыбкой.
Для мероприятия актриса выбрала черное платье миди прямого кроя с контрастным белым отложным воротником, длинными прозрачными рукавами и широкой кожаной вставкой.
Клоуз дополнила наряд высокими черными кожаными сапогами с заостренными носками. В ушах у нее были миниатюрные золотые серьги-гвоздики.
Гленн уложила короткие серебристые волосы мягкими волнами, придав прическе объем. Завершил ее аутфит нежный макияж с глянцевым блеском на губах.
Напомним, Гленн Клоуз в гламурном наряде продемонстрировала кружевной бюстгальтер.