В платье с прозрачными рукавами и высоких сапогах: 79-летняя Гленн Клоуз посетила кинопремьеру

Гленн Клоуз / © Getty Images

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Гленн Клоуз посетила премьеру фильма «La Bola Negra» в рамках фестиваля NewFest в театре SVA в Нью-Йорке. Перед фотографами она позировала с улыбкой.

Для мероприятия актриса выбрала черное платье миди прямого кроя с контрастным белым отложным воротником, длинными прозрачными рукавами и широкой кожаной вставкой.

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Гленн Клоуз / © Getty Images

Клоуз дополнила наряд высокими черными кожаными сапогами с заостренными носками. В ушах у нее были миниатюрные золотые серьги-гвоздики.

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Гленн уложила короткие серебристые волосы мягкими волнами, придав прическе объем. Завершил ее аутфит нежный макияж с глянцевым блеском на губах.

Напомним, Гленн Клоуз в гламурном наряде продемонстрировала кружевной бюстгальтер.

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