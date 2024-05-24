В платье с прозрачными вставками: 78-летняя Шер устроила страстные поцелуи с молодым возлюбленным на красной дорожке

Шер, которая на днях отпраздновала свое 78-летие, посетила ежегодный гала-вечер amfAR, который состоялся в Hotel du Cap-Eden-Roc в рамках Каннского кинофестиваля. На ивенте традиционно собирали средства для поддержки проектов по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

Суперзвезда пришла на мероприятие в сопровождении своего 37-летнего бойфренда Александра Эдвардса. Они держались за руки и были счастливы.

Шер / Фото: Associated Press

Пара не сдерживала чувств и прямо на красной дорожке устроила страстные поцелуи.

Шер / Фото: Associated Press

Шер / Фото: Associated Press

Шер выбрала для своего появления образ total black. На ней было длинное платье с прозрачными вставками, сверху которого она надела объемную короткую шубу. Лук артистка дополнила перчатками без пальцев и стразами, а также черными босоножками на высоких платформах, инкрустированными стразами.

Шер / Фото: Associated Press

Длинные локоны, вечерний макияж и французский маникюр с блестками выглядели гармонично с ее нарядом. Эффектности аутфиту придало бриллиантовое колье-цепь на шее. В носу у нее был пирсинг.

Шер / Фото: Associated Press

На Александре был черный костюм, белая рубашка, черные туфли и бриллиантовые украшения. Образ он завершил салатово-черным маникюром.

Шер / Фото: Associated Press

На красной дорожке Шер также сфотографировалась с Деми Мур, которая сияла в белом платье от бренда Loewe с глубоким декольте и разрезом.

Шер и Деми Мур / Фото: Associated Press

Читайте также: