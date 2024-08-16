В платье с прозрачными вставками: актриса Кэйли Спэни блистала на красной дорожке фильма ужасов

Мероприятие состоялось в Лондоне, а ее наряд с декором отлично вписался в тематику презентации.

26-летняя американская актриса Кэйли Спэни, звезда которой засияла в Голливуде после роли в художественный фильм режиссера Софии Копполы о Присцилле Пресли, опять вышла на красную дорожку. Девушка посетила премьеру фильма ужасов "Чужой: Ромул", в котором сыграла главную роль.

Кейли Спэни / Фото: Associated Press

На мероприятии она позировала в черном обтягивающем платье от бренда Mugler, которое было представлено в коллекции Pre-Fall 2024.

Это было сексуальный наряд с прозрачными вставками. Также он был украшен декором из кожаных вставок и бахромы.

Кейли Спэни / Фото: Associated Press

Носила Кэйли платье в сочетании с лакированными босоножками на высоких каблуках, украшениями от Bvlgari, а также дополнила образ высокой прической-пучком и красивым вечерним макияжем.

Кейли Спэни / Фото: Associated Press

В тот день на красную дорожку также вышла экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио Эшли Робертс. Она, как всегда, продемонстрировала стильный аутфит но в этот раз он ее немного подвел, поскольку на ткани были заметны мокрые следы от пота. Такой же конфуз когда-то случился и с Меган Маркл.

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