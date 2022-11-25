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В платье с прозрачными вставками: Аманда Холден в объективах папарацци

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
910
Время на прочтение
1 мин
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В платье с прозрачными вставками: Аманда Холден в объективах папарацци

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Радиоведущая продемонстрировала отличный вариант осеннего лука.

Папарацци подловили Аманду Холден по дороге на работу – на радиостанцию Heart Breakfast Radio Studios в Лондоне.

Знаменитость продемонстрировала свой новый стильный осенний аутфит. На Аманде было платье миди с интересным принтом и прозрачными вставками в зоне декольте и на бедре, которые придавали ее образу пикантности.

Наряд она дополнила черными лакированными туфлями-лодочками и черным пальто. В руке Холден несла черную сумку, а на ее лице были солнцезащитные очки.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аманда была в хорошем настроении. Увидев фотографов, она мило улыбнулась им.

А на красных дорожках Холден тоже выглядит эффектно. Недавно она посетила церемонию вручения наград Variety Club Showbusiness Awards. Для мероприятия ведущая выбрала эффектное платье из атласа изумрудного оттенка. Наряд имел корсетный верх с декольте в форме сердца.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
910
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