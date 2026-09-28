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В платье с прозрачными вставками и серебряной юбкой: Тейлор Свифт получила первую в истории MTV VMA режиссерскую награду
36-летняя певица стала главной героиней вечера, получив первую в истории премии награду за режиссерскую работу.
Тейлор Свифт посетила церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Певица появилась там в эффектном черно-серебристом образе.
Звезда была одета в кутюрное платье Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2026. Верхняя часть наряда была выполнена из черного бархата, имела высокий вырез, открытые плечи и полупрозрачные вставки по бокам и на спине.
Внизу была длинная серебристая юбка, украшенная мерцающим декором. На бедрах у нее были драпировки, а высокий разрез при ходьбе открывал вид на стройные ноги артистки.
Аутфит Тейлор дополнили серебристые босоножки Le Silla с тонкими ремешками и на высоких шпильках, длинные бриллиантовые серьги и бриллиантовые кольца. У нее была ровная укладка с челкой и макияж с черными стрелками и помадой терракотового оттенка.
На церемонии Свифт получила первую в истории MTV VMA награду Artist Director Honors, учрежденную для музыкантов, чья работа за кадром расширяет возможности музыкального видео и развивает искусство визуального повествования. Статуэтку певице вручила ее подруга Дакота Джонсон.
Эта победа стала для Тейлор 31-й на MTV VMA, благодаря чему она обошла Бейонсе и стала самой титулованной артисткой в истории премии. Певица завоевала признание как режиссер клипов «The Man», «Anti-Hero», «Fortnight» и короткометражного фильма «All Too Well».