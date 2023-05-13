В платье с прозрачными вставками: Рози Хантингтон-Уайтли вышла на красную дорожку в Dolce & Gabbana

12 мая в Риме с размахом прошла премьера фильма "Форсаж 10", которую посетили многие звезды этой культовой кинофраншизы.

Среди тех, кто вышел на красную дорожку была и 36-летняя британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли. Звезда прилетела в Италию, чтобы поддержать своего бойфренда - актера Джейсона Стэтхэма, который уже традиционно снялся в фильме.

Перед камерами звезда Victoria's Secret появилась в эффектном черном платье от Dolce & Gabbana. Вероятно, наряд был создан для женщины эксклюзивно и вдохновлен коллекцией весна-лето 2023.

У платья была имитация корсета, а верхняя часть выполнена в виде бюстье. На талии у Рози была прозрачная вставка, а также оборки. Юбка платья была прямой и имела очень высокий разрез, который открывал ноги модели.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Фото: Getty Images

Дополняли лук Хантингтон-Уайтли черные колготки, высокие перчатки, босоножки и мини-сумка. Джейсон выглядел не менее стильно, ведь надел на премьеру черный комплект в тонкую красную полоску, туфли и солнцезащитные очки.

Также на красной дорожке в Риме появились Шарлиз Терон, Мишель Родригес, Бри Ларсон, Хелен Миррен, Натали Эммануэль.

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