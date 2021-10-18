В платье с птицами и обнаженными плечами: элегантный образ Екатерины Кухар

Балерина показала снимки из гримерной.
Екатерина Кухар опубликовала в Instagram фото своего эффектного образа, в котором она появилась в седьмом эфире шоу "Танцы со звездами".
Балерина была одета в элегантное серое платье с изображением птиц, которые сидят на деревьях, и таких же съемных рукавах с черными ленточками.
Шею она украсила жемчужным ожерельем и деликатной тонкой цепочкой. Волосы Екатерина собрала в низкий хвост и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были серьги-гвоздики. Выглядела Кухар прекрасно.
"И пусть звезды зажгут эту танцевальную галактику! Предвкушаю фееричный экватор!" – подписала снимок балерина.
В этом эфире звездным гостьем-судьей была Настя Каменских, которая пришла в черном сексуальном наряде и с чокером с огромным красным цветком. Катя опубликовала в Instagram Stories видео с певицей.
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