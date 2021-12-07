Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В платье с пятиметровым шлейфом: Кэндис Свэйнпоул єффектно появилась на кинофестивале

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с пятиметровым шлейфом: Кэндис Свэйнпоул єффектно появилась на кинофестивале

Кэндис Свэйнпоул / Getty Images

Образ девушки не оставил равнодушным никого на мероприятии.

Супермодель Кэндис Свейнпол посетила премьеру фильма "Сирано", которая состоялась во время кинофестиваля Red Sea International Film Festival, который стартовал 6 декабря в Саудовской Аравии.

Кэндис Свэйнпоул / © Getty Images
Кэндис Свэйнпоул / Getty Images

На красной дорожке мероприятия Кэндис появилась в однотонном белоснежном ассиметричном платье Mônot с пятиметровой накидкой-шлейфом на одно плече. Дополнили образ модели украшения с драгоценными камнями и прическа пучок.

Кэндис Свэйнпоул / © Getty Images
Кэндис Свэйнпоул / Getty Images

Также на красной дорожке мероприятия появились коллеги девушки модели Ирина Шейк, Шанина Шейк, Сара Сампайо, Алессандра Амбросио а также актеры Тина Кунаки с мужем Венсаном Касселем.

Читайте также:

Следующая публикация