В платье с пятиметровым шлейфом: Кэндис Свэйнпоул єффектно появилась на кинофестивале

Образ девушки не оставил равнодушным никого на мероприятии.
Супермодель Кэндис Свейнпол посетила премьеру фильма "Сирано", которая состоялась во время кинофестиваля Red Sea International Film Festival, который стартовал 6 декабря в Саудовской Аравии.
На красной дорожке мероприятия Кэндис появилась в однотонном белоснежном ассиметричном платье Mônot с пятиметровой накидкой-шлейфом на одно плече. Дополнили образ модели украшения с драгоценными камнями и прическа пучок.
Также на красной дорожке мероприятия появились коллеги девушки модели Ирина Шейк, Шанина Шейк, Сара Сампайо, Алессандра Амбросио а также актеры Тина Кунаки с мужем Венсаном Касселем.
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