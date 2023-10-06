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В платье с пышной юбкой и бантом в волосах: Сара Джессика Паркер посетила гала-вечер в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
681
Время на прочтение
1 мин
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В платье с пышной юбкой и бантом в волосах: Сара Джессика Паркер посетила гала-вечер в Нью-Йорке

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Образ она разнообразила туфлями разного цвета и гламурной сумкой.

В Нью-Йорке в театре Дэвида Х. Коха состоялся ежегодный гала-вечер New York City Ballet 2023, который в этом году отмечает 75 лет. Среди гостей мероприятия была звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер.

Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик / © Associated Press
Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса появилась с мужем Мэтью Бродериком, а также поддержала балетную тематику мероприятия и одела черное платье миди с пышной юбкой.

Наряд Паркер был от Carolina Herrera, имел опущенную линию плеча, вырезы спереди и рукава три четверти. Образ актриса дополнила большим черным бантом в волосах и гламурной сумкой с короткими ручками.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press
Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Также актриса надела босоножки разных цветов с пряжками от собственного бренда обуви SJP.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press
Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
681
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