В платье с пышной юбкой и цветами: Шерон Стоун в ярком образе пришла на популярное шоу

65-летняя актриса Шерон Стоун продемонстрировала потрясающий образ - платье миди с очень пышной юбкой от бренда Tony Ward. Оно было выполнено в очень ярком красном оттенке и на одно плечо. Также платье имело много складок, вырезы на талии, а бретелька и подол юбки украшали большие цветы.

В этом образе актриса посетила The Late Late Show, ведущим которого с 2014 года был Джеймс Корден. После стольких лет работы в программе ведущий решил ее покинуть, последний эпизод с его участием выйдет в эфир 27 апреля 2023 года.

Шерон пришла в этот раз на программу, чтобы попрощаться с комиком, а также немного рассказала о себе, в частности, о своей выставке картин.

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