В платье с пышной юбкой и разрезом: Ванесса Хадженс блистала на фэшн-премии в наряде от Веры Вонг

Актриса Ванесса Хадженс посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Мероприятие негласно называют "Оскаром" модной индустрии, а награды на нем вручаются лучшим дизайнерам и всем тем, кто сделал свой весомый вклад в развитие американской моды.

В этом году Ванесса выбрала для своего появления шикарное черное платье из плотной атласной тафты, которая не только держала форму, но и создавала элегантные складки.

Юбка платья была пышной, как у сказочной принцессы, и имела высокий разрез спереди, который открывал ноги актрисы и демонстрировал черные босоножки на платформе.

Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

А вот верхняя часть платья была выполнена в виде корсета, декольте имело форму сердца и у него ну было бретелек. Дополняли наряд также высокие черные кожаные перчатки и серьги с бриллиантами. Волосы Ванесса уложила в гладкие пучок и сделала макияж.

Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

Автором этого платья является модельер Вера Вонг, которая и сама посетила церемонию и сфотографировалась с Хадженс. На 74-летней женщине был черно-белый наряд в ее любимом простом и прямом фасоне.

Вера Вонг и Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

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