В платье с пышной юбкой и в диадеме: бывшая возлюбленная Паттинсона посетила Неделю моды в Лондоне

В платье с пышной юбкой и в диадеме: бывшая возлюбленная Паттинсона посетила Неделю моды в Лондоне

Наряды певицы всегда отличаются экстравагантностью.

Бывшая девушка Роберта Паттинсона, певица и танцовщица FKA twigs, настоящее имя которой - Талия Дебретт Барнетт, стала гостью Недели моды в Лондоне. Певица посетила показ Simone Rocha и, конечно же, надела наряд от этого бренда.

Образ знаменитости состоял из белого платья с пышной фатиновой юбкой, расшитой лентами. Декольте наряда было украшено бусинами и кристаллами, а поверх платья Талия надела тонкую кофту. Дополнили этот образ диадема из бисера, массивные розовые ботинки и макияж, в котором девушка использовала стразы.

FKA twigs / Getty Images

Напомним, с Робертом FKA Twigs начала встречаться в 2014 году. Актер даже познакомил ее с родителями, а в апреле 2015 года стало известно, что пара помолвлена. За два года организовать свадьбу так и не получилось - в октябре 2017 года пара объявила о расставании. Инсайдеры утверждали тогда, что Роберт и Талия обоюдно решили закончить свой роман, устав от постоянных конфликтов в отношениях.

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