В платье с пышной юбкой: Ники Хилтон в элегантном наряде блистала на красной дорожке

Обычно она носит более гламурные платья, но для вечера балета надела однотонный наряд.
Младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - посетила гламурное светское мероприятие - осенний гала-концерт Нью-Йоркского балета. Для красной дорожки она выбрала однотонное черное платье от бренда Oscar de la Renta.
Это наряд-бюстье фасона русалка - у платья была очень пышная юбка со складками и шлейфом. Принтов и декора на наряде не было.
Образ Ники дополнила бриллиантовыми украшениями, лаконичной прической с собранными волосами, а также ярким вечерним макияжем. Выглядела светская львица и миллионерша очень гламурно и элегантно.
Ее выход в свет произошел на следующий день после появления на церемонии "Женщина года", где Ники продемонстрировала гламурное платье от бренда Rebecca Vallance-Gasan.
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