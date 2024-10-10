В платье с пышной юбкой: Ники Хилтон в элегантном наряде блистала на красной дорожке

Обычно она носит более гламурные платья, но для вечера балета надела однотонный наряд.

Младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - посетила гламурное светское мероприятие - осенний гала-концерт Нью-Йоркского балета. Для красной дорожки она выбрала однотонное черное платье от бренда Oscar de la Renta.

Это наряд-бюстье фасона русалка - у платья была очень пышная юбка со складками и шлейфом. Принтов и декора на наряде не было.

Образ Ники дополнила бриллиантовыми украшениями, лаконичной прической с собранными волосами, а также ярким вечерним макияжем. Выглядела светская львица и миллионерша очень гламурно и элегантно.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Ее выход в свет произошел на следующий день после появления на церемонии "Женщина года", где Ники продемонстрировала гламурное платье от бренда Rebecca Vallance-Gasan.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Читайте также:

Ники Хилтон в красивых платьях (19 фото)