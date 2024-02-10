В платье с пышной юбкой: похудевшая Ребел Уилсон вышла на красную дорожку со своей невестой

Комедийная актриса Ребел Уилсон посетила мероприятие в Австралии - церемонию вручения наград Aacta Awards. На красную дорожку 43-летняя женщина вышла в длинном черном платье А-силуэта, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру, ведь Ребел похудела на 35 килограмм.

У ее наряда были рукава три четверти и V-образное декольте, а вот талию украшал элегантный шелковый пояс. А вот что касается юбки, то она состояла из воланов и перьев.

Завершали наряд актрисы красивая укладка с макияжем, а также коричневая сумка в руке и колье на шее, которое напоминало по дизайну украшения из фильма "Титаник".

Ребел Уилсон / Фото: Getty Images

На красную дорожку Ребел вышла со своей возлюбленной Рамоной Агрума, которая выбрала наряд роскошного коричневого цвета, сделанного в романтичном дизайне. У платья были рюши и глубокое декольте.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / Фото: Getty Images

Напомним, что пара обручилась в Диснейленде. Романтичными снимками Ребел поделилась с поклонниками в Instagram.

А вот среди гостей и номинантов церемонии Aacta Awards была еще одна австралийская суперзвезда - актриса Марго Робби. Она пришла на мероприятие в гламурном платье от бренда Vivienne Westwood со стразами и декольте.

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