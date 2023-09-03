В платье с пышной юбкой: роскошная Сидни Суини на показе Джорджио Армани в Венеции

Молодая актриса все же прилетела в Италию, но появилась на грандиозном модном шоу, а не на красной дороже кинофестиваля.

25-летняя американская актриса Сидни Суини, прославившаяся ролями в нашумевших сериалах "Милые обманщицы", "Эйфория" и "Белый лотос", поразила своим роскошным нарядом, который выбрала на мероприятие в Италии. Актриса посетила презентацию коллекции 89-летнего Джорджио Армани One Night Only, которую тот показал на Венецианском кинофестивале.

Показ стал одой дизайнера этому старинному городу, его истории и моде. А такде собрал множество звезд, котрые отказылись выходить на красную дорожку Венецианского кинофестиваля из-за забастовки.

Сидни появилась перед камерами в роскошном черном платье с атласной пышной юбкой и лифом с круглыми замысловатыми аппликациями и вышивкой бисером.

Также у платья были широкий атласный пояс, который подчеркивал ее талию, элегантная драпировка на бедрах, которая перетекала в длинные рукава и соединяла их с юбкой. Свой элегантный образ актриса дополнила бриллиантовыми украшениями, макияжем и укладкой.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

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