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- Шоу-бизнес
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В платье с пышной юбкой: Сидни Суини в ярком наряде посетила премьеру фильма
Девушка блистала в Нью-Йорке на презентации фильма «Долина Эха», который будут сразу показывать на Apple TV+.
Красавица Сидни Суини, которая в последние несколько лет стала восходящей голливудской суперзвездой и новой иконой моды, опять вышла на публику.
На мероприятии Сидни стала главной звездой, а все благодаря ее яркому платью. Она носила кастомный наряд от Vera Wang — длинное вечернее платье с бальной юбкой, которой было выполнено в ярко-красном цвете.
Также у платья актриса было оригинально оформлено декольте со складками, корсет и объемная баска, которая в последнее время стала настоящим трендом среди звезд.
Также Сидни сделала объемную укладку с легкими локонами и лаконичный макияж с нюдовой помадой на губах.
Ранее актрису заметили папарацци в городе, когда она выходила из автомобиля. Сидни активно готовилась к выходу на публику.