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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

В платье с пышной юбкой: Сидни Суини в ярком наряде посетила премьеру фильма

Девушка блистала в Нью-Йорке на презентации фильма «Долина Эха», который будут сразу показывать на Apple TV+.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Associated Press

Красавица Сидни Суини, которая в последние несколько лет стала восходящей голливудской суперзвездой и новой иконой моды, опять вышла на публику.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

На мероприятии Сидни стала главной звездой, а все благодаря ее яркому платью. Она носила кастомный наряд от Vera Wang — длинное вечернее платье с бальной юбкой, которой было выполнено в ярко-красном цвете.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Также у платья актриса было оригинально оформлено декольте со складками, корсет и объемная баска, которая в последнее время стала настоящим трендом среди звезд.

Также Сидни сделала объемную укладку с легкими локонами и лаконичный макияж с нюдовой помадой на губах.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Ранее актрису заметили папарацци в городе, когда она выходила из автомобиля. Сидни активно готовилась к выходу на публику.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
350
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