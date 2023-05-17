В платье с пышной юбкой: звезда "Малефисенты" Эль Фэннинг на красной дорожке в Каннах

На Лазурном берегу Франции стартовал 76-й Каннский международный кинофестиваль, который продлится целых 12 дней. Открытие посетила голливудская актриса - 25-летняя Эль Фэннинг, где посмотрела фильм "Фаворитка" с Джонни Деппом.

На красную дорожку звезда вышла в созданном на заказ платье от бренда Alexander McQueen.

Наряд имел пышную юбку из бледно-розового тюля оттенка орхидеи, выполненного из парижской сетки. Юбку украшала россыпь страз.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Верхняя часть платья была полностью расшита серебряным стеклярусом и вышивкой кристаллами.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополнили только серебристые бусы на шее, макияж и высокая прическа пучок.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

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