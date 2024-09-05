В платье с пышным декольте и высоким разрезом: итальянская актриса в эффектном луке позировала на кинофестивале

Итальянская актриса Денизе Капецца посетила Венецианский кинофестиваль, где привлекла к себе внимание красивым аутфитом.

Девушка появилась на красной дорожке в белом платье макси без бретелек, пышным декольте с драпировкой, баской с серебряными вставками и высоким разрезом.

Денизе Копется / Фото: Associated Press

Образ Денизе дополнила босоножками цвета металлик с ремешками и на шпильках. Она распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками, молочный длинный маникюр, украсила шею бриллиантовым колье, уши – лаконичными серьгами с бриллиантами, а пальцы – кольцом из этого комплекта.

Денизе Копется / Фото: Associated Press

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