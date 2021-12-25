В платье с пышными рукавами и крупными пуговицами: Екатерина Кухар на "Лиге смеха"

В платье с пышными рукавами и крупными пуговицами: Екатерина Кухар на "Лиге смеха"

Балерина приняла участие в съемках юмористической телепередачи, которая уже вышла на экраны.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram снимки с юмористической телепередачи "Лига смеха", в которой она приняла участие. Балерина была членом судейской команды. Выпуск уже вышел на "1+1".

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

На съемках она предстала в нежном аутфите. На Кате было светло-голубое платье с пышными рукавами, крупными разноцветными пуговицами и рюшами на подоле.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Образ Кухар дополнила прической с укладкой назад, макияжем с акцентом на глазах и длинными серьгами.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

"В этот волшебный предрождественский вечер мы ворвемся в вашу жизнь веселой компанией!.. Будет весело, трогательно и по любви", - подписала снимки балерина.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

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