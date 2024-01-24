В платье с разрезами и декольте: звезда "Короны" Клэр Фой на премьере в Лондоне

В Лондоне состоялась премьера фильма "Незнакомцы", в котором сыграла звезда "Короны" - британская актриса Клэр Фой. Женщина появилась на красной дорожке в белом платье необычного дизайна.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Судя по ранним платьям, которые Клэр носила на различные мероприятия, она любит глубокие вырезы. В этот раз звезда решила тоже выбрать платье с декольте. Также у наряда были тонкие бретельки и открытая спина и эффектны разрезы на юбке, которые доходили практически до ягодиц Фой.

Юбка у платья двухшаровая и под плотной тканью была еще шифоновая, тоже белого оттенка.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Этот лаконичный образ она дополнила серебристыми босоножками от Aquazzura, а также макияжем и серьгами.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Платье на тонких бретельках Клэр напомнило наряд другой актрисы - Рэйчел Зеглер от Модного дома Christian Dior из коллекции осень-зима 2023-2024, который та надела в прошлом году на престижную церемонию Time100 Next.

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