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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
755
Время на прочтение
1 мин

В платье с разрезом: актриса Холли Берри посетила светский ужин во Франции

Голливудская звезда выбрала для своего появления наряд лаконичного цвета.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Холли Берри

Холли Берри / © Getty Images

Актриса Холли Берри, которая в этом году является членом жюри Каннского кинофестиваля, появилась среди гостей светского ужина организованного брендом L’Oreal Paris в честь женщин в кино.

На этом мероприятии актриса появилась в длинном платье лаконичного бежевого оттенка от бренда Elie Saab. Ее платье не имело бретелек, на на груди его украшали складки ткани, которые повторялись и на бедре. Юбку же украшал высокий разрез, который также демонстрировал ее гламурные босоножки с камнями.

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри / © Getty Images

Это платье актрисы выглядело намного лучше того, которое она выбрала для красной дорожки в день премьеры в Каннах фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Ее черно-розовое платье от Celia Kritharioti «укоротило» ей ноги и пережимало зуну под мышками.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
755
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