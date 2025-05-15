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- Шоу-бизнес
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В платье с разрезом: актриса Холли Берри посетила светский ужин во Франции
Голливудская звезда выбрала для своего появления наряд лаконичного цвета.
Актриса Холли Берри, которая в этом году является членом жюри Каннского кинофестиваля, появилась среди гостей светского ужина организованного брендом L’Oreal Paris в честь женщин в кино.
На этом мероприятии актриса появилась в длинном платье лаконичного бежевого оттенка от бренда Elie Saab. Ее платье не имело бретелек, на на груди его украшали складки ткани, которые повторялись и на бедре. Юбку же украшал высокий разрез, который также демонстрировал ее гламурные босоножки с камнями.
Это платье актрисы выглядело намного лучше того, которое она выбрала для красной дорожки в день премьеры в Каннах фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Ее черно-розовое платье от Celia Kritharioti «укоротило» ей ноги и пережимало зуну под мышками.