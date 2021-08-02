В платье с разрезом до бедра: Эмили Ратажковски посетила вечеринку на Капри

В платье с разрезом до бедра: Эмили Ратажковски посетила вечеринку на Капри

Модель посещает светские мероприятия даже во время своего отпуска.

30-летняя Эмили Ратажковски во время отпуска в Италии посетила мероприятие LuisaViaRoma for Unicef на вилле La Certosa di San Giacomo на острове Капри. Гала-ужин и аукцион нацелены на сбор средств для программ по оказанию помощи нуждающимся детям во всем мире. Многие знаменитости посетили прием, чтобы поддержать благое дело.

Среди гостей была и Эмили Ратажковски. Звезда как раз отдыхает в Италии вместе со своей семьей – мужем Себастьяном и четырехмесячным сыном Сильвестром.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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На гала-вечер Эмили приехала в черном платье с обнаженной грудью и открытыми плечами от Vivienne Westwood, у наряда также был очень высокий разрез до бедра. Лук Эмили дополнила босоножками на каблуках, простой прической и легким вечерним макияжем в нюдовых оттенках. Маникюр модели тоже был выполнен в светлых оттенках.

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