В платье с разрезом до бедра: Геля Зозуля на костюмированной вечеринке, посвященной фильму "Wicked: Чародейка. Часть 2"

Геля Зозуля

Реклама

Недавно в Киеве, в изысканном ресторане Belkin, состоялась костюмированная вечеринка, посвященная выходу в украинский прокат фантастического приключения «Wicked: Чародейка. Часть 2».

На мероприятии, на котором побывала редакция Леди.ТСН.ua, царила магическая атмосфера с красивыми цветочными композициями, сказочным ароматом и отличным настроением. Казалось, что гости, которые появились в образах героев вселенной Wicked, оказались в настоящем волшебном Изумрудном городе.

Игорь Мотин, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Игорь Мотин/Фото David Neparidze

/Фото Давида Непаридзе

Галина Зайва, Марьяна Иванчихина, Екатерина Петренко, Анна Луценко, Елена Момот/Фото David Neparidze

Мариетта, Ольга Женевская, Анна Луценко, Алиса Дикалова, Екатерина Петренко/Фото David Neparidze

В этот вечер гости сияли в зефирных платьях, как принцессы, в черных нарядах и шляпах, как у волшебниц, с ярким гримом, который напоминал Эльфабу, и нежными макияжами, которые отсылали к Глинде.

Реклама

Гости мероприятия/Фото David Neparidze

Дарья Лотоцкая/Фото David Neparidze

Alyara/Фото Давида Непаридзе

Ивент посетили артисты, блогеры и бьюти-креаторы. Среди них были певцы Геля Зозуля, Мариетта и Tom Soda, ведущий Вячеслав Соломка, олимпийский чемпион Олег Верняев и другие.

Анна Луценко и Геля Зозуля/Фото David Neparidze

Вячеслав Соломка/Фото David Neparidze

Tom Soda/Фото Давида Непаридзе

Олег Верняев, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Геля Зозуля продемонстрировала на мероприятии изысканный образ total black. На ней было платье приталенного силуэта, с американской проймой и боковым разрезом до бедра. Сверху звезда надела прозрачную асимметричную накидку. Лук она завершила черными лакированными сапогами на шпильках.

Геля Зозуля/Фото David Neparidze

Гости вечеринки/Фото David Neparidze

Ольга Женевская, Мария Булка, Ольга Бондарчук/Фото David Neparidze

Ольга Бондарчук, Анна Луценко, Ольга Федорущенко/Фото David Neparidze

Анна Мохир, Алена Солонко, Марьяна Иванчихина/Фото David Neparidze

Макс Киреев, Ольга Женевская, Дарья Уайт/Фото David Neparidze

Анна Мохир и Алина Онопа/Фото David Neparidze

Лидия Тропман и Вячеслав Соломка/Фото David Neparidze

Лала Цукерман/Фото David Neparidze

Татьяна Бурина и Галина Зайва/Фото David Neparidze

Анатолий Миганов и Мария Булка/Фото David Neparidze

Татьяна Колчанова, Снежана Успенская, Дана Маслюк, Ольга Бондарчук/Фото David Neparidze

О фильме:

В основу «Wicked Чародейка» лег самый успешный бродвейский мюзикл всех времен, который уже более 20 лет собирает аншлаги по всему миру. Это история о двух девушках, которых судьба сводит вместе задолго до событий «Волшебника страны Оз» — о том, как рождается настоящая дружба, способная выстоять против политики, предубеждений и амбиций.

Реклама

Экранизация стала одним из самых масштабных проектов студии Universal за последние годы. В главных ролях — Синтия Эриво (Эльфаба), обладательницы редкой «тройной короны» театральных наград (Tony, Grammy, Emmy), и Ариана Гранде (Глинда), которая впервые демонстрирует на большом экране свой драматический потенциал, сохраняя при этом характерное вокальное мастерство. Вместе они создали дуэт, который пополнил золотой фонд кино-мюзиклов.

Вторая часть фантастического приключения — это кульминация истории: разоблачение правды о Волшебнике, борьба за свободу, неразрывные связи героев и те решения, которые навсегда изменят страну Оз.

«Wicked: Чародейка. Часть 2» уже в украинском прокате.