В платье с разрезом до бедра: Геля Зозуля на костюмированной вечеринке, посвященной фильму "Wicked: Чародейка. Часть 2"
В сердце столицы состоялся яркий ивент, на котором собрались любители фантастического приключения "Wicked: Чародейка".
Недавно в Киеве, в изысканном ресторане Belkin, состоялась костюмированная вечеринка, посвященная выходу в украинский прокат фантастического приключения «Wicked: Чародейка. Часть 2».
На мероприятии, на котором побывала редакция Леди.ТСН.ua, царила магическая атмосфера с красивыми цветочными композициями, сказочным ароматом и отличным настроением. Казалось, что гости, которые появились в образах героев вселенной Wicked, оказались в настоящем волшебном Изумрудном городе.
В этот вечер гости сияли в зефирных платьях, как принцессы, в черных нарядах и шляпах, как у волшебниц, с ярким гримом, который напоминал Эльфабу, и нежными макияжами, которые отсылали к Глинде.
Ивент посетили артисты, блогеры и бьюти-креаторы. Среди них были певцы Геля Зозуля, Мариетта и Tom Soda, ведущий Вячеслав Соломка, олимпийский чемпион Олег Верняев и другие.
Геля Зозуля продемонстрировала на мероприятии изысканный образ total black. На ней было платье приталенного силуэта, с американской проймой и боковым разрезом до бедра. Сверху звезда надела прозрачную асимметричную накидку. Лук она завершила черными лакированными сапогами на шпильках.
О фильме:
В основу «Wicked Чародейка» лег самый успешный бродвейский мюзикл всех времен, который уже более 20 лет собирает аншлаги по всему миру. Это история о двух девушках, которых судьба сводит вместе задолго до событий «Волшебника страны Оз» — о том, как рождается настоящая дружба, способная выстоять против политики, предубеждений и амбиций.
Экранизация стала одним из самых масштабных проектов студии Universal за последние годы. В главных ролях — Синтия Эриво (Эльфаба), обладательницы редкой «тройной короны» театральных наград (Tony, Grammy, Emmy), и Ариана Гранде (Глинда), которая впервые демонстрирует на большом экране свой драматический потенциал, сохраняя при этом характерное вокальное мастерство. Вместе они создали дуэт, который пополнил золотой фонд кино-мюзиклов.
Вторая часть фантастического приключения — это кульминация истории: разоблачение правды о Волшебнике, борьба за свободу, неразрывные связи героев и те решения, которые навсегда изменят страну Оз.
«Wicked: Чародейка. Часть 2» уже в украинском прокате.