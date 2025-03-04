В платье с разрезом до бедра и роскошных украшениях: красивая Джоди Тернер-Смит на вечеринке Vanity Fair

Джоди Тернер-Смит стала гостьей вечеринки Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз.

Для своего появления она выбрала эффектное белое платье с драпировкой и шлейфом от бренда Vivienne Westwood. Главный акцент в ее аутфите был на высоком разрезе до бедра, который ей позволил продемонстрировать стройные ноги.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Лук Джоди дополнила туфлями-лодочками цвета металлик, а также роскошными украшениями с бриллиантами и изумрудами. Тернер-Смит сделала стильную укладку, макияж с черными стрелками и длинный острый перламутровый маникюр.

Читайте также: