В платье с разрезом до бедра и роскошных украшениях: красивая Джоди Тернер-Смит на вечеринке Vanity Fair

38-летняя актриса выглядела прекрасно на послеоскаровской пати.
Джоди Тернер-Смит стала гостьей вечеринки Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз.
Для своего появления она выбрала эффектное белое платье с драпировкой и шлейфом от бренда Vivienne Westwood. Главный акцент в ее аутфите был на высоком разрезе до бедра, который ей позволил продемонстрировать стройные ноги.
Лук Джоди дополнила туфлями-лодочками цвета металлик, а также роскошными украшениями с бриллиантами и изумрудами. Тернер-Смит сделала стильную укладку, макияж с черными стрелками и длинный острый перламутровый маникюр.
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