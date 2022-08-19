В платье с разрезом до бедра: Кендалл Дженнер запечатлели папарацци

Кендалл Дженнер устроила вечеринку под названием 818 Tequila, в SoHo house в Малибу в четверг, куда пригласила своих знаменитых сестер.

Папарацци запечатлели, как 26-летняя Кендалл направлялась на мероприятие. Звезда была одета в длинное белое платье на одно плечо с высоким разрезом до бедра от Rick Owens и обута в черные босоножки на невысоких каблуках от Row Bare. А на плече у девушки была сумка The Row Half Moon.

Кендалл распустила волосы, сделала лаконичный макияж и надела серьги-висюльки. Образ получился очень нежный.

Недавно Дженнер объявила о выпуске текилы Eight Reserve by 818 — премиального Añejo Reserve, который будет доступен для покупки в следующем месяце. К вечеринке также присоединились ее родители, Крис Дженнер и Кейтлин Дженнер.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Кендалл Дженнер запустила собственный бренд текилы под названием названием 818 Tequila над созданием которого работала четыре года. Именно в честь этого бренда и была организована вечеринка.

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