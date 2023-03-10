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В платье с разрезом до бедра: Майли Сайрус в элегантном образе посетила фэшн-шоу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1082
Время на прочтение
1 мин
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В платье с разрезом до бедра: Майли Сайрус в элегантном образе посетила фэшн-шоу

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Певица в роскошном наряде продемонстрировала стройные ноги.

Майли Сайрус побывала на показе Модного дома Versace, который состоялся в Западном Голливуде.

Перед фотокамерами артистка появилась в элегантном наряде со шлейфлом. На ней было черно-белое платье макси, украшенное на туловище серебряными цепочками. Наряд имел высокий разрез до бедра, через который звезда смогла похвастаться стройными ногами.

Майли Сайрус / © Associated Press
Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Аутфит Майли дополнила черными босоножками на шпильках. Одну половину волос Сайрус выкрасила в черный, а другую – в белый, и уложила в локоны. В макияже певица сделала акцент на глазах с черными тенями. На руке у нее был широкий металлический браслет.

Майли Сайрус / © Associated Press
Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Майли сидела в первом ряду рядом с Элтоном Джоном и рэпером Lil Nas X.

Майли Сайрус / © Associated Press
Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Напомним, на фэшн-шоу также пришли сестры Пэрис и Ники Хилтоны вместе со своей мамой.

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Дата публикации
Просмотры
1082
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