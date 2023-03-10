В платье с разрезом до бедра: Майли Сайрус в элегантном образе посетила фэшн-шоу

Певица в роскошном наряде продемонстрировала стройные ноги.
Майли Сайрус побывала на показе Модного дома Versace, который состоялся в Западном Голливуде.
Перед фотокамерами артистка появилась в элегантном наряде со шлейфлом. На ней было черно-белое платье макси, украшенное на туловище серебряными цепочками. Наряд имел высокий разрез до бедра, через который звезда смогла похвастаться стройными ногами.
Аутфит Майли дополнила черными босоножками на шпильках. Одну половину волос Сайрус выкрасила в черный, а другую – в белый, и уложила в локоны. В макияже певица сделала акцент на глазах с черными тенями. На руке у нее был широкий металлический браслет.
Майли сидела в первом ряду рядом с Элтоном Джоном и рэпером Lil Nas X.
Напомним, на фэшн-шоу также пришли сестры Пэрис и Ники Хилтоны вместе со своей мамой.
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