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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
313
Время на прочтение
1 мин

В платье с разрезом до бедра: модель в эффектном образе похвасталась стройными ногами

Марианна Фонсека привлекла к себе внимание на ивенте красивым нарядом от Tony Ward.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Марианна Фонсека

Марианна Фонсека / © Associated Press

Модель Марианна Фонсека посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего возлюбленного — участника группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом.

Марианна сверкала на красной дорожке в эффектном образе. На ней было смелое платье из кутюрной коллекции весна-лето 2025 бренда Tony Ward, состоящее из черной юбки со шлейфом и асимметричного сине-черного корсета, расшитого бисером и пайетками. Юбка с одной стороны обнажала часть бедра девушки и имела высокий разрез, позволивший ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Марианна Фонсека и Эндрю Таггарт / © Associated Press

Марианна Фонсека и Эндрю Таггарт / © Associated Press

Лук Фонсека дополнила черными босоножками на шпильках. У нее были распущены волосы, макияж в нежных оттенках, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и бриллиантовое ожерелье на шее.

Дата публикации
Количество просмотров
313
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