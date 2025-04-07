В платье с разрезом до бедра: модель в эффектном образе похвасталась стройными ногами

Марианна Фонсека / © Associated Press

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Модель Марианна Фонсека посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего возлюбленного — участника группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом.

Марианна сверкала на красной дорожке в эффектном образе. На ней было смелое платье из кутюрной коллекции весна-лето 2025 бренда Tony Ward, состоящее из черной юбки со шлейфом и асимметричного сине-черного корсета, расшитого бисером и пайетками. Юбка с одной стороны обнажала часть бедра девушки и имела высокий разрез, позволивший ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Марианна Фонсека и Эндрю Таггарт / © Associated Press

Лук Фонсека дополнила черными босоножками на шпильках. У нее были распущены волосы, макияж в нежных оттенках, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и бриллиантовое ожерелье на шее.

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