Шоу-бизнес
92
1 мин

В платье с разрезом до бедра: польская модель Аня Рубик на Венецианском кинофестивале

42-летняя польская модель в вечернем аутфите позировала на красной дорожке.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Аня Рубик

Аня Рубик / © Associated Press

Аня Рубик посетила премьеру фильма сценариста и режиссера Джима Джармуша - "Отец, мать, сестра, брат", который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля.

На красной дорожке она появилась в черном платье макси без бретелек, с драпировкой сверху и высоким разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Аутфит Аня дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала стильную укладку и макияж с акцентом на глазах. Уши Рубик украсила длинными серьгами с камнями, а на руке красовалось кольцо с большим зеленым камнем и золотым обрамлением.

Аня Рубик / © Associated Press

Напомним, Аня Рубик пришла на показ Saint Laurent в рамках Парижской недели моды в откровенном образе total black.

92
