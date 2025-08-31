В платье с разрезом до бедра: польская модель Аня Рубик на Венецианском кинофестивале

Аня Рубик / © Associated Press

Аня Рубик посетила премьеру фильма сценариста и режиссера Джима Джармуша - "Отец, мать, сестра, брат", который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля.

На красной дорожке она появилась в черном платье макси без бретелек, с драпировкой сверху и высоким разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Аня Рубик / © Associated Press

Аутфит Аня дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала стильную укладку и макияж с акцентом на глазах. Уши Рубик украсила длинными серьгами с камнями, а на руке красовалось кольцо с большим зеленым камнем и золотым обрамлением.

Аня Рубик / © Associated Press

Напомним, Аня Рубик пришла на показ Saint Laurent в рамках Парижской недели моды в откровенном образе total black.