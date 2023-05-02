В платье с разрезом до бедра: Приянка Чопра с мужем посетила Бал Института костюма

Это было первое появление супругов на мероприятии после того, как они стали родителями.
В Нью-Йорке состоялся Бал Института костюма музея Метрополитен. В этом году Met Gala был посвящен творчеству легендарного модельера Карла Лагерфельда. Мероприятие посетила Приянка Чопра.
Актриса выбрала для своего выхода вечернее черное платье макси от бренда Valentino с обнаженными плечами и разрезом до бедра. Сверху она надела черную накидку с рюшами и шлейфом, которую привязала к руке белым бантом.
Аутфит Чопра дополнила высокими белыми перчатками, которые придали ей еще большей элегантности. Обута она была в черные лакированные босоножки на высокой платформе и каблуках.
Шею Приянка украсила роскошным бриллиантовым колье с подвеской от Bulgari, а уши – красивыми серьгами с камнями. Образ звезда завершила аккуратной прической и макияжем с пышными ресницами.
Позировала Чопра в компании своего мужа – Ника Джонаса, который помогал ей справиться с пышным длинным нарядом, когда они поднимались по лестнице. Он был одет в черный кожаный пиджак, белую рубашку с черным галстуком, к которой прикрепил брошь в виде змеи, черных брюках и туфлях на грубой подошве.
Напомним, в январе 2022 года Приянка и Ник впервые стали родителями. Суррогатная мать родила им дочь Мелти.
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