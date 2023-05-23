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В платье с разрезом до бедра: Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стройные ноги

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
860
Время на прочтение
1 мин
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В платье с разрезом до бедра: Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стройные ноги

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

36-летняя модель выглядела великолепно в наряде от Valentino.

Рози Хантингтон-Уайтли вчера, 22 мая, появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Модель пришла посмотреть фильм режиссера Джессики Хаснер "Клуб зеро".

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Рози позировала в ассиметричном черном платье макси от Valentino, которое сбоку имело разрез до бедра, украшенный белым бантом. Через разрез Хантингтон-Уайтли похвасталась стройными ногами, а также показала фотографам полуобнаженную спину.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press
Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Звезда сделала скромную прическу и макияж с помадой шоколадного оттенка. В ушах у нее были длинные серьги, а на руках – серебряные браслеты и кольцо с бриллиантом. Французский маникюр завершил лук Рози.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Напомним, Рози со своим любимым Джейсоном Стэтхэмом посетили церемонию вручения наград Women in Motion Awards. Красавица сияла в вечернем черном платье от бренда Saint Laurent с глубоким декольте в виде сердца и обнаженными плечами.

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Дата публикации
Просмотры
860
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