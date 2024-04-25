В платье с разрезом до бедра: звезда фильма "Веном 2" в эффектном образе сияла на мероприятии в Милане

Наоми Харрис в красивом наряде предстала на ивенте от бренда швейцарских часов.

Звезда фильмов "Веном 2" и "Агент 007: Спектр" Наоми Харрис посетила мероприятие Shine with Omega в Милане, организованное брендом швейцарских часов.

Перед фотокамерами звезда появилась в элегантном розовом платье-бюстье макси от бренда Azzi & Osta. Наряд имел пикантное декольте, большой фиолетовый волан и высокий разрез до бедра, который позволил Харрис продемонстрировать свои стройные ноги.

Наоми Гаррис / Фото: Getty Images

Аутфит Наоми дополнила черными босоножками Roger Vivier на шпильках. Она уложила волосы в красивые локоны, сделала макияж с тенями лавандового оттенка и черным карандашом и белый маникюр.

В ушах у нее были серебряные серьги, на шее – цепочка с подвеской с камнями, а на руке – часы OMEGA Speedmaster.

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