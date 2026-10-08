В платье с разрезом до бедра: звезда "Русалочки" Холли Бейли в эффектном образе посетила кинофестиваль

Холли Бейли / © Getty Images

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Холли Бейли, прославившаяся ролью Ариэль в экранизации «Русалочки» от Disney, посетила премьеру фильма «Дебют» в рамках 64-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

Актриса была одета в черное асимметричное платье на одно плечо с драпировкой и длинным шлейфом. Особенно эффектно смотрелся высокий разрез, который при ходьбе обнажал ее ноги почти до бедер.

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Холли Бейли / © Getty Images

Наряд Холли дополнила черными босоножками на платформе и тонких высоких шпильках, с ремешками вокруг лодыжек. В руке она держала маленькую серебристую сумочку, обильно украшенную блестящими камнями, с круглой ручкой, инкрустированной камнями.

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Из украшений Бейли выбрала серьги-кольца и несколько колец. Ее длинные локоны со светлыми прядями ниспадали на плечи, а у висков были зачесаны назад. Макияж с черными стрелками и коричневой помадой завершил образ. На ногтях ног у нее был темный педикюр.

Напомним, Холли Бейли посетила мероприятие в эффектном черном платье от бренда Christian Siriano с белым гороховым принтом и пикантным декольте.

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