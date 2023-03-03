В платье с разрезом до талии: бывшая жена Виталия Кличко зажгла на паркете

Наталья Егорова принимает участие в проекте "Танцы со звездами" в Германии.

Наталья Егорова - бывшая жена Виталия Кличко выступает в немецкой версии популярного шоу "Танцы со звездами". Сегодня, 3 марта, в Кельне состоялся очередной этап, на котором Наталья предстала в эффектном образе. Со своим партнером Анджеем Цибисом Егорова станцевала румбу.

Егорова представила свой танец в розовом платье с глубоким декольте, которое приоткрывало верхнюю часть укращшенного стразами лифчика. Платье также имело высокий, до бедра разрез, который позволил продемонстрировать длинные стройные ноги бывшей модели в колготках в сетку.

Наталья Егорова / Фото: Getty Images

Наряд Наталья дополнила розовыми браслетами со стразами на обеих руках, ожерельем и серьгами.

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